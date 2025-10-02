Делал трюк: актер Илья Дель рассказал о полученной травме позвоночника

Актер театра имени Ленсовета Илья Дель рассказал, как получил тяжелую травму позвоночника, сообщает «Фонтанка» 2 октября.

По словам 40-летнего артиста, он не раз проделывал трюк, спускаясь из окна на улицу. Господин Дель подчеркнул, что сначала цеплялся за соседский балкон, а затем спускался вниз по кирпичикам в стенах.

«В этот раз кирпичик предательски выскочил, и я вместе с кирпичиком как бы полетел на спину, вот и все»,— пояснил актер.

Господин Дель добавил, что не пил в тот вечер. После падения на спину он сломал позвоночник и четыре ребра. Восстановление займет три месяца. Была ли с ним в этот вечер актриса Александра Дроздова артист предпочел не обсуждать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Илья Дель получил травму 17 октября. По словам художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, в момент падения актер находился в состоянии опьянения. Незадолго до инцидента его видели в одном из баров.

Андрей Маркелов