Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни

Петербургский актер и каскадер Сергей Рыбин скончался в возрасте 51 года после продолжительной болезни. О смерти артиста сообщила «ВКонтакте» его сестра Елена Ушенина 29 сентября, о трагедии стало известно только сейчас.

Фото: Kino-teatr.ru / omela Актер и каскадер Сергей Рыбин, скончавшийся 29 сентября после продолжительной болезни

Фото: Kino-teatr.ru / omela

Господин Рыбин известен по ролям в сериалах «Война и мир», «Невский», «Марафон трех граций», «Морские дьяволы», снимался в эпизодических ролях в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».

Известно, что в марте артист попал в больницу, он публиковал в социальных сетях фотографии в палате и благодарил за помощь тех, кто помог ему финансово и поддержал своим присутствием.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Приозерске похоронили актера театра и кино Геннадия Нилова, известного по роли физика в советской картине «3+2».

Андрей Маркелов