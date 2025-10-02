Сфинксов Египетского моста увезли на реставрацию до весны 2026 года

Сотрудники Музея городской скульптуры увезли на плановую реставрацию сфинксов Египетского моста, сообщает пресс-служба учреждения 2 октября. Состояние мифических животных ухудшилось после новогодних праздников, когда на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем установили праздничные украшения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сфинксы Египетского моста, отправившиеся на реставрацию до весны 2026 года

Фото: Пресс-служба Музея городской скульптуры Сфинксы Египетского моста, отправившиеся на реставрацию до весны 2026 года

Фото: Пресс-служба Музея городской скульптуры

После соответствующей претензии украшения сняли, однако лакокрасочный слой скульптур был поврежден. Так как срок гарантийных обязательств подрядчика, осуществлявшего реставрацию в 2023 году, еще не истек, было принято решение о демонтаже скульптур и проведении работ в условиях мастерской. Сфинксы вернутся на свое историческое место уже весной 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП через суд потребовал отреставрировать фасады первого корпуса Апраксина двора.

Андрей Маркелов