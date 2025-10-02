Доходы бюджета Петербурга за девять месяцев превысил триллион рублей

За девять месяцев в бюджет Санкт-Петербурга поступило 1,005 трлн руб., что составляет 75,7% от запланированных доходов. Согласно корректировке бюджета на 2025 и плановые 2026 и 2027 года, общий объем доходов должен составить 1,387 трлн руб. Об исполнении бюджета отчитался финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников.

Налоговые и неналоговые доходы достигли 975,6 млрд руб. — +8% к аналогичному периоду прошлого года. Из этой суммы 691,8 млрд руб. (70,9%) — поступления от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций.

Чиновник отметил, что в прошлом году превысить триллион удалось только за 10 месяцев. В 2024 году за январь–сентябрь в городскую казну поступило 930,9 млрд руб., в 2023-м — 825,1 млрд руб.

Расходы бюджета за девять месяцев 2025 года достигли 957,4 млрд руб. — 64% от плана (1,510 трлн руб.).

В сентябре комитет финансов Петербурга опубликовал проект бюджета на 2026 и плановые 2027–2028 годы. Смольный полагает, что доходы петербургской казны достигнут 1,454 трлн руб. (+4,8% к текущему году), расходы — 1,642 трлн рублей (+8,7%). Большую часть бюджета город планирует потратить на образование, развитие транспорта и социальную политику.

Подробнее о бюджет на предстоящий год — в материале «Ъ-СПб» «Казну раскидали по статьям».

Надежда Ярмула