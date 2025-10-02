Певец Shaman передвинул концерты в Колпино и Тихвине ради поездки в КНДР

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине ради поездки в КНДР. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале 2 октября.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Новые даты концерта в Колпине – 25.11.2025 и концерта в Тихвине – 26.11.2025. Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты и не требуют обмена»,— написал артист.

Первая поездка господина Дронова в Северную Корею состоялась 15 августа: он выступил в Пхеньянском Дворце спорта вместе с другими артистами. Концерт российской звезды посмотрел лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее «Ъ» сообщал, что Shaman попросил жюри оставить его выступление на музыкальном конкурсе «Интервидение» без оценки, так как Россия уже победила.

Андрей Маркелов