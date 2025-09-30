Главные новости за 30 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов. Экс-замглавы региона вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.

У главы Крымского района Сергея Леся проходят обыски. Прокуратура подала иск к руководителю муниципалитета о взыскании имущества.

Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Фигурант проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда и председателя Совета судей Виктора Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц.

Суд по интеллектуальным правам отклонил требования ООО «ПИТ-Продукт» (входит в группу «Черкизово») о взыскании 44,6 млн руб. с кубанской компанией ООО «Валентина».

Винодельческое предприятие «Азовские игристые» в Ейском районе Краснодарского края, связанное с семьей сенатора Валерия Пономарева, привлекло более 200 млн руб. инвестиций с начала реализации проекта по реконструкции производства.

В 2025 году на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях Адыгеи направлено более 375 млн руб.

В сентябре Краснодар вошел в пятерку городов-миллионников с наиболее доступными квартирами в новостройках. Медианная стоимость 1 кв. м составила 158 тыс. руб., что на 4,2% выше, чем месяцем ранее.