В винодельню семьи сенатора Пономарева под Ейском инвестировали 200 млн рублей

Винодельческое предприятие «Азовские игристые» в Ейском районе Краснодарского края, связанное с семьей сенатора Валерия Пономарева, привлекло более 200 млн руб. инвестиций с начала реализации проекта по реконструкции производства, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

Работы по реконструкции начались в 2024 году, завершить их планируют в 2027 году. За время реализации инициативы создали 29 рабочих мест. После завершения всего проекта объем вложений достигнет 1,4 млрд руб., а число рабочих мест вырастет до 100 человек.

План включает модернизацию производства, реконструкцию и расширение здания винодельни, закладку новых виноградников и выпуск продукции. ООО «Азовские игристые» восстановило имеющиеся емкости и увеличило их количество, оснастив современным оборудованием.

Компания возделывает собственные виноградники в Крымском и Ейском районах Кубани общей площадью 438 га. На обоих участках высадили 108 га лоз. Для игристых вин используют виноград из Ейского района, для тихих вин и игристых по классической технологии — из Крымского района.

В 2025 году предприятие планирует собрать около 300 т винограда. После выхода на полную мощность и вступления в плодоносящую фазу всех виноградников «Азовские игристые» рассчитывают выпускать около 3 млн бутылок в год.

В этом году компания представила первый релиз трех марок тихого вина и одной — игристого общим объемом 150 тыс. бутылок. Продукцию планируют реализовывать по всей России.

Алина Зорина