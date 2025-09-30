Владельца сети отелей Marton Марченко арестовали по делу о мошенничестве

Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, сообщил РИА »Новости» его адвокат Иван Дворовенко. Господин Марченко проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. По словам адвоката, защита намерена добиться участия арестованного в судебных заседаниях.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктора Момотова, ранее возглавлявшего Совет судей России. Генпрокуратура заявила, что судья совмещал должность с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе совместно с господином Марченко. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства около сотни объектов недвижимости стоимостью более 9 млрд руб., включая сеть отелей Marton.

Сам господин Момотов назвал обвинения «откровенной клеветой». В числе ответчиков по иску, кроме него, указаны Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница "Вологда"».

В иске говорится, что бизнес-партнерство Момотова и Марченко началось еще в 2007 году с покупки здания в Краснодаре под отель «Мартон Пашковский». После назначения в Верховный суд часть активов, по версии Генпрокуратуры, оформлялась на мать судьи, а позднее — на доверенных лиц, включая партнера.

Прокуратура утверждает, что совместная деятельность велась в ряде регионов, а активы формировались за счет коррупционного использования полномочий, силовых методов и неправосудных решений. В документах господин Марченко назван «краснодарским представителем криминалитета».

По данным истца, судья использовал служебное положение для легализации новых объектов и вовлекал в процесс подконтрольные ему судебные органы. Всего на Марченко и связанных с ним лиц оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, включая гостиницы, банные комплексы и кальянные.

Артур Каверин