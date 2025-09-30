В Адыгее в 2025 году на дороги в селах направили 375 млн рублей

В 2025 году на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях Адыгеи направлено более 375 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) проекты реализуются в Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском и Шовгеновском районах. К концу сентября завершена реконструкция 3,5 км дорог и продолжается ремонт еще 2 км.

Кроме того, в этих муниципалитетах ведется строительство 2,6 км водопроводных сетей, трех модульных котельных, 2,2 км ливневых канализаций, капитальный ремонт дома культуры, корпуса детского сада, здания комплексного центра соцобслуживания и кинотеатра. Завершается возведение культурно-образовательного центра, а также строятся ФОК открытого типа, детсад и зал тяжелой атлетики.

Общий объем финансирования программы КРСТ в 2025 году составит 1,6 млрд руб. За пять лет реализации проекта в Адыгее построено и отремонтировано 178 объектов в сферах культуры, спорта, образования, здравоохранения и инженерной инфраструктуры. В текущем году впервые предусмотрено строительство частных домов под социальный наем для закрепления востребованных кадров в сельской местности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2025 году к нормативам приведут пять мостовых сооружений общей протяженностью 196 погонных метров. Работы выполняются за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Гречко