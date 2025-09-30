«Черкизово» проиграло спор по бренду колбасы с кубанской компанией

Суд по интеллектуальным правам отклонил требования ООО «ПИТ-Продукт» (входит в группу «Черкизово») о взыскании 44,6 млн руб. с кубанской компании ООО «Валентина». Об этом пишет «Ъ».

Ответчик производит и продает колбасную продукцию под брендом, который истец считал схожим с товарным знаком Casademont. На указанный бренд у «ПИТ-Продукт» имеется исключительная лицензия с октября 2017 года.

Суд пояснил, что товарные знаки различаются визуально. «Валентина» использует черный квадрат с желтым кругом, в центре которого красным цветом написано «Смг», а ниже белым — расшифровка «Мясная гастрономия Соловьева». Товарный знак Casademont представляет собой желтую фигуру неправильной формы с красным контуром, внутри которой красным шрифтом вписан логотип, напоминающий букву «С» с буквой «г», а под фигурой черным шрифтом написано Casademont.

Арбитраж и апелляция отклонили иск «ПИТ-Продукт», отметив, что сильным элементом бренда истца является слово «Casademont», на котором сосредотачивается внимание потребителя. Кассация 25 сентября подтвердила различие знаков, отметив, что визуальные элементы брендов отличаются начертанием, цветом и шрифтом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Валентина» зарегистрировано в 2007 году в Краснодарском крае. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Руководитель — Соловьев Сергей Васильевич. Бенефициар — Соловьев Василий Сергеевич. Выручка предприятия за 2024 год составила 102,4 млн руб.

Анна Гречко