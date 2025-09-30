Суд арестовал имущество экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда и председателя Совета судей Виктора Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В число аффилированных лиц входят мать Виктора Момотова и владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, которого в иске Генпрокуратуры называют «краснодарским представителем криминалитета».

Иск инициировал бывший глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, ныне председатель Верховного суда РФ. Прокуратура просит обратить в доход государства 95 объектов собственности на сумму более 9 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Октябрьский суд Краснодара заключил под стражу Андрея Марченко. Генпрокуратура заявляет, что Виктор Момотов совмещал должность судьи с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе совместно с Марченко. В иске также участвуют сын Марченко Иван и ООО «Гостиница "Вологда"». Сам Момотов обвинения назвал «откровенной клеветой».

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктор Момотова, ранее возглавлявшего Совет судей России.

Анна Гречко