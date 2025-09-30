Краснодар вошел в топ-5 городов с самыми доступными квартирами в новостройках

В сентябре Краснодар вошел в пятерку городов-миллионников с наиболее доступными квартирами в новостройках. Медианная стоимость 1 кв. м составила 158 тыс. руб., что на 4,2% выше, чем месяцем ранее. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Объем доступных предложений в сегменте новостроек на территории Краснодара остался практически на уровне августа, показав снижение на 0,4% за месяц. Медианная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,9 млн руб., а площадь — 50 кв. м.

В сентябре городами-миллионниками с самой высокой ценой на 1 кв. м в новостройках стали Москва (478 тыс. руб.), Санкт-Петербург (294 тыс. руб.), Казань (243 тыс. руб.), Нижний Новгород (197 тыс. руб.) и Уфа (169 тыс. руб.). Наиболее заметный рост цен в объявлениях о продаже квартир на первичном рынке в сентябре отмечается помимо Краснодара также в Санкт-Петербурге (+3,8%) и Перми (+2,6%), в то время как наибольшее снижение — в Челябинске (–5,2%), Уфе (–3,6%) и Волгограде (–3%). Медианная цена квартиры на первичном рынке недвижимости заметнее всего снизилась в Челябинске (–8,4%), Волгограде (–3,6%) и Уфе (–2,5%).

«Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты традиционно первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов»,— отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алина Зорина