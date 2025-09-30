Промпредприятия Армавира отгрузили непищевой продукции на 7,6 млрд рублей

В Армавире предприятия непищевой промышленности в первом полугодии 2025 года отгрузили продукции собственного производства на 7,6 млрд руб. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в пресс-службе администрации Армавира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

По данным ведомства, снижение объемов реализации наблюдается в производстве машин и оборудования — на 28%, прочих транспортных средств и оборудования — на 34%, электрического оборудования — на 38,6%, резиновых изделий — на 4,5% и бумаги и бумажных изделий — на 28%.

Как рассказали в пресс-службе администрации Армавира, крупные предприятия железнодорожного машиностроения, специализирующиеся на выпуске грузовых железнодорожных вагонов, оборудования для железнодорожных путей, испытывают трудности в реализации товарной продукции.

«Исходя из ситуации в стране, рынок оборудования для железнодорожных путей демонстрирует умеренное снижение, обусловленное сокращением инвестиций в инфраструктурные проекты и модернизацию существующих транспортных систем. На предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности в текущем году наблюдается незначительный спад в производстве и отгрузке товарной продукции в связи с высокой конкуренцией на рынке гофротары и упаковки, гигиенических изделий (туалетной бумаги и бумажных полотенец)»,— пояснили в ведомстве.

В непищевой промышленности Армавира занято 3,9 тыс. человек. Наибольшую долю в объеме производства — 80% — занимают предприятия машиностроительной отрасли. Лидирующим направлением в пресс-службе администрации города назвали производство транспортных средств и оборудования — 53%. В частности, ООО «ЗСК Кубань» выпускает грузовые железнодорожные вагоны, АО «81 БТРЗ» специализируется на капитальном ремонте колесной бронетанковой техники, АО НПО «РоСАТ» производит светодиодную продукцию общего и специального назначения, а также оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики. Доля производства готовых металлических изделий в общем объеме составляет 15% (ООО «Горница» — производство алюминиевой посуды с антипригарным покрытием).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», предприятия пищевой промышленности Армавира в первом полугодии 2025 года нарастили производство на 20%.

Маргарита Синкевич