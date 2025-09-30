Предприятия пищевой промышленности Армавира нарастили производство на 20%

В первом полугодии 2025 года средние и крупные предприятия пищевой перерабатывающей промышленности Армавира отгрузили товаров на 16,3 млрд руб. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в пресс-службе администрации Армавира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что производство растительного масла увеличилось на 19,8%, мясных изделий и консервов — на 24,4%, молочной продукции — на 16,1%. Отгрузка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий сократилась на 30%, а мукомольной продукции — на 26%.

«Снижение объемов производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий объясняется высокой конкуренцией на данный вид продукции, а также открытием мини-пекарен и производством хлебобулочных изделий крупными торговыми сетями "Лента", "Пятерочка", "Кредо", "Магнит". Снижение объемов производства мукомольной продукции связано с отсутствием сырья в первом полугодии 2025 года и высокой стоимостью пшеницы. Производство муки экономически было не выгодно»,— пояснили в пресс-службе администрации Армавира.

Лидирующей отраслью в пищевой промышленности Армавира является производство растительного масла (ООО «Благо-Армавир», ОП «Армавирский МЭЗ» ООО МЭЗ «Ресурс, ООО «СПП «Юг»), доля которого в структуре объемов производства и отгрузки составляет 60,7%. На производство молочной продукции приходится 26,2% (ООО «КубаньРус-Молоко», ООО «Молпромкубань»), на переработку и консервирование мяса и мясной продукции — 2,4% (ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат»), на производство продуктов мукомольной продукции — 0,3% (АО «Армавирский Хлебопродукт»).

Среди ведущих предприятий пищевой промышленности в ведомстве назвали ООО «Благо-Армавир», ООО «СПП ЮГ», ОП «Армавирский маслоэкстракционный завод»» ООО «Маслоэкстракционный завод "Ресурс"» — производство растительных масел (рафинированного, дезодорированного), ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» — производство мясной и консервной продукции, ООО «КубаньРус-Молоко» — производство молочной продукции, ООО «Метрополис» — производство кондитерских изделий, ОАО «Армхлеб» — производство хлеба и хлебобулочной продукции.

Маргарита Синкевич