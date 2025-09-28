Главные новости за 22–28 сентября. Кубань, Крым, Адыгея
Днем 24 сентября Новороссийск был атакован ВСУ. Удар пришелся по центру города. По последним данным, пострадали 11 человек, двое погибли. Повреждены несколько зданий.
Генпрокуратура РФ требует изъять у главы Совета судей России Виктора Момотова 95 объектов недвижимости, в том числе 17 гостиниц в Краснодарском крае, входящих в сеть отелей Marton и зарегистрированных на третьих лиц.
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда. 15 сентября оба претендента на эту должность — экс-глава Астраханского областного суда Ольга Василенко и глава Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров — отозвали свои кандидатуры.
В Кавказском районе Краснодарского края волонтеры нашли тело убитой девочки. Она исчезла 19 сентября в Кропоткине. Девочка имела ограниченные возможности здоровья. 22 сентября Кавказский райсуд по обвинению в убийстве арестовал отца ребенка.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Андранику Григоряну, осужденного на 16 лет и 6 месяцев колонии за убийство предпринимателя Хамида Якубы в центре Краснодара.
В Краснодаре за январь—август 2025 года количество новых бизнес-регистраций снизилось на 2% — до 12,7 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 12,9 тыс. новых юрлиц и ИП.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы от Сочи Юрия Напсо по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и объявил его в розыск. По версии следствия, он надругался над своей 19-летней помощницей и скрылся за границей. Сам экс-парламентарий назвал обвинения «заказными».
Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края, произнеся присягу в третий раз. Он назвал это «огромной честью и колоссальной ответственностью».
В Крыму и Севастополе перебои с бензином. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил это тем, что поставки топлива зависят от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта, на который влияют любая непогода или ограничения.
«Локомотив-Кубань» на своем поле уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга со счетом 85:86. Первый матч сезона 2025/26 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 28 сентября в Краснодаре. В следующем матче, 2 октября, «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей».