В Кавказском районе после недели поисков нашли тело убитой трехлетней девочки

В Кавказском районе Краснодарского края волонтеры нашли тело убитой девочки, которая пропала неделю назад. Это следует из сообщения в Telegram-канале добровольческого поискового отряда «Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Ребенок исчез 19 сентября около 19:00 в Кропоткине. Девочка имела ограниченные возможности здоровья — не могла ходить и разговаривать.

22 сентября Кавказский районный суд арестовал отца, которого обвинили в убийстве трехлетней дочери. Подозреваемый пробудет под арестом два месяца.

Дмитрий Холодный