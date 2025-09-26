Количество регистраций бизнеса в Краснодаре снизилось на 2% за восемь месяцев

В Краснодаре за январь—август 2025 года количество новых бизнес-регистраций снизилось на 2% — до 12,7 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 12,9 тыс. новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Фокус».

По отраслевой структуре наиболее существенное падение отмечено в строительной сфере — на 20,2%, а также в области услуг — на 4,9%. При этом туристический сектор города продемонстрировал положительную динамику — с ростом на 5,5%.

В целом по Краснодарскому краю зафиксирован небольшой рост регистраций на 0,8% — до 41,7 тыс. Однако строительная отрасль региона потеряла 16,3%, туризм сократился на 16,1%, тогда как сфера услуг увеличилась на 7,7%.

В Сочи за восьмимесячный период было оформлено 5,5 тыс. новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей против 5,4 тыс. годом ранее, что составляет прирост 2,6%. Наибольшее сокращение пришлось на строительство — с 361 до 258 регистраций (падение 28,5%) и туризм — с 261 до 209 (снижение 19,9%).

Сфера услуг в Сочи показала рост на 18,2% — со 110 до 130 оформлений, а «прочие отрасли» прибавили 5,9% — с 4,6 тыс. до 4,9 тыс. регистраций.

Алина Зорина