Суд не изменил приговор жителю Краснодара, убившему бизнесмена в центре города

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор жителю Краснодара Андранику Григоряну, которому было назначено 16 лет 6 месяцам колонии за убийство предпринимателя Хамида Якубы. Это следует из сообщения пресс-службы апелляционной инстанции.

Приговор Андранику Григоряну был вынесен 30 июня текущего года. Краснодарский краевой суд признал его виновным в совершении убийства общеопасным способом (п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд установил, что 1 марта 2024 года Андраник Григорян, дождавшись выхода Хамида Якубы из кальянной в центре Краснодара, произвел два выстрела в грудь потерпевшего из охотничьего ружья. Хамид Якуба скончался на месте происшествия. Мотивом преступления стал денежный долг, который осужденный имел перед убитым.

В суде апелляционной инстанции сторона защиты просила переквалифицировать действия Андраника Григоряна на более мягкую статью УК, а также смягчить наказание. Однако доводы адвокатов «не нашли своего подтверждения».

Дмитрий Холодный