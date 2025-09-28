«Локомотив-Кубань» проиграл «Уралмашу» 85:86

«Локомотив-Кубань» на своем поле уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга со счетом 85:86. Первый матч сезона 2025/26 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 28 сентября в Краснодаре.

Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань»

В первом периоде «Локо» лидировал со счетом 29:18, во втором, третьем и четвертом — уступал со счетом 16:20, 14:20 и 26:28 соответственно. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских. Он набрал 27 очков.

В следующем матче, 2 октября, «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей».

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем Telegram-канале, что это была великолепная игра. «И пусть краснодарцы уступили, но бились до финального свистка. Подарили всем нам невероятные эмоции! Итоговый счет решила последняя секунда — 85:86»,— написал градоначальник.

Василий Хитрых