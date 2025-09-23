Гостиницы, бани и кальянные

Генпрокуратура РФ требует изъять у судьи Верховного суда (ВС) Виктора Момотова 95 объектов недвижимости, в том числе 17 гостиниц в Краснодарском крае, входящих в сеть отелей Marton и зарегистрированных на третьих лиц, сообщает ряд федеральных СМИ. В частности, согласно исковому заявлению, судье принадлежит здание площадью 763 кв. м в Краснодаре, в котором расположен отель «Мартон Пашковский». Антикоррупционный иск будет рассматривать Останкинский районный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России подала в Останкинский суд Москвы иск о взыскании в госдоход 95 объектов недвижимости, связанных с уроженцем Кубани судьей Верховного суда РФ и главой Совета судей РФ Виктором Момотовым. По данным «Ъ», общая стоимость имущества превышает 9 млрд руб. Согласно исковому заявлению, имущество оформлено на третьих лиц, однако фактически находилось в распоряжении Виктора Момотова.

Главу Совета судей РФ обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства.

По информации Генпрокуратуры, Виктор Момотов совместно с Андреем Марченко, которого в исковом заявлении называют «представителем краснодарского криминалитета», создал сеть отелей, включающую 17 гостиничных комплексов на территории Краснодарского края и других регионов РФ, а также открыл банные комплексы и кальянные. Так, согласно исковому заявлению, в 2007 году Виктор Момотов стал совладельцем здания площадью 763 кв. м в Краснодаре, в котором расположен отель «Мартон Пашковский».

Также Генпрокуратура считает, что глава Совета судей вступал в сговор с лидерами преступной группировки «Покровские» с целью личного обогащения и получил земельный участок, на котором возвели 10-этажную гостиницу «Marton Седова» в Ростове-на-Дону.

Также, по данным источника ТАСС, Виктор Момотов обогащался за счет государственных средств, незаконно истребовав из бюджета Краснодара свыше 100 млн руб. по сфабрикованному делу. Кроме того, его и Андрея Марченко подозревают в уклонении от уплаты налогов с доходов от бизнеса на сумму, превышающую 500 млн руб.

Генпрокуратура установила, что перед назначением Виктор Момотов переоформил свои активы на мать, а затем изменил ее фамилию на Ларянову. При этом 89-летняя женщина не занималась коммерческой деятельностью в силу своего возраста.

Генеральная прокуратура потребовала запретить председателю Совета судей выезд за рубеж. В качестве обеспечительных мер прокурор настаивает на аресте всего недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ответчикам и связанным с ними лицам, а также денежных средств и других ценностей на счетах. При этом Следственный комитет не направлял в Высшую квалификационную коллегию судей представление о возбуждении уголовного дела против Виктора Момотова.

Виктор Момотов родился в Краснодарском крае в 1961 году, окончил Кубанский государственный университет, где позднее построил карьеру преподавателя и декана юридического факультета. С 2003 года имеет степень доктора юридических наук, написал более 200 научных работ. В Верховном суде специализировался на гражданских делах. Виктор Момотов работает судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году его избрали секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года его избрали председателем Совета судей. В декабре 2022 года Виктора Момотова переизбрали на новый срок.

Виктор Момотов обратился в комиссию Совета судей по вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов с просьбой проверить публикации в СМИ о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Как сообщается в официальном канале Совета судей Российской Федерации в Telegram, Виктор Момотов также заявил о готовности предоставить пояснения и документы в случае официального уведомления о поступлении соответствующего иска в суд.

Елена Турбина