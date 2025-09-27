ВККС снова объявила об открытии вакансии на должность главы крайсуда Кубани

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда. Сообщение об этом опубликовано на ее сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Объявление об открытие вакансии председателя Краснодарского краевого суда датировано 26 сентября, последний день приема документов — 17 октября. Одновременно на сайте ВККС сообщается о об открытии вакансий двух заместителей Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по уголовным делам и председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих.

В середине сентября «Ъ-Кубань» писал, что ВККС 15 сентября не смогла избрать председателя Краснодарского краевого суда. Оба претендента — экс-глава Астраханского областного суда Ольга Василенко и глава Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров — отозвали свои кандидатуры.

По информации портала «Право.ру», заявления претендентов были отозваны якобы из-за поступивших на них жалоб. Источник, знакомый с ситуацией, тогда рассказал изданию о якобы существовании негласного распоряжения на тот момент еще только рекомендованного ВККС на пост главы Верховного суда РФ, экс-генпрокурора Игоря Краснова — не назначать судей на ключевые посты до его официального вступления в должность.

Игорь Краснов был назначен на пост председателя Верховного Суда РФ на заседании Совета Федерации РФ 24 сентября.

Обязанности председателя Краснодарского краевого суда в настоящее время исполняет заместитель главы инстанции Сергей Кротов. И. о. он стал после того, как 6 июня 2025 года председатель суда Алексей Шипилов объявил о завершении своих полномочий.

Алексей Егоров, ныне возглавляющий Арбитражный суд Краснодарского края, работает в этой инстанции с 2007 года, а в данной должности — с 2016 года. До этого этого, с 2000 года, он проходил службу в органах прокуратуры Краснодарского края. Имеет многочисленные ведомственные награды за работу в судебной системе.

Михаил Волкодав