Вениамин Кондратьев вступил в должность губернатора Кубани в третий раз

Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края, произнеся присягу в третий раз. Он назвал это «огромной честью и колоссальной ответственностью» и поблагодарил президента и жителей региона за доверие. Инаугурация состоялась 25 сентября в краснодарской филармонии.

Вениамин Кондратьев заявил, что приоритетом в работе останется благополучие жителей региона, развитие городов и сельских территорий. Губернатор сказал также, что команда краевой администрации продолжит уделять внимание поддержке семей, молодежи, педагогов, врачей, аграриев и участников специальной военной операции, обеспечивая безопасность и стабильность региона.

Вячеслав Рыжков