Главные новости за выходные 27-28 сентября

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на генассамблее ООН. Он заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины только при условии выполнения гарантий собственной безопасности. Министр также сказал, что у РФ нет и никогда не было планов нападать на какую-либо из стран НАТО. На пресс-конференции после своей речи господин Лавров сообщил, что Россия и США проведут осенью третий раунд переговоров.

Генссамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение приняли по итогам голосований, которые прошли на ассамблее в Сеуле.

Франция и союзники создали Чрезвычайную коалицию по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии. Основная цель объединения — сохранить способность национальной администрации управлять территориями, предоставлять гражданам жизненно важные услуги и поддерживать безопасность. В создании объединения приняли участие Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.

Российские военнослужащие заняли населенные пункты Дерилово и Майское в Донецкой народной республике, а также Степовое в Днепропетровской области Украины.

Минобороны России предложило расширить список болезней, запрещающих службу по контракту. В действующем списке таких заболеваний 26, их количество планируют увеличить до 35.

28 сентября в Молдавии началось голосование на парламентских выборах, в которых принимают участие 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте предусмотрено 101 депутатское место.

Выдан ордер на заочный арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы. Дело связано с беспорядками, произошедшими в городе Дараа в 2011 году.

ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Умер концертный продюсер Дмитрий Сараев. Ему было 53 года. Господин Сараев получил пулевое ранение в спину во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

