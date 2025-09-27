Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Башара Асада

Следственный судья в Дамаске заявил, что выдан ордер на заочный арест бывшего президента страны Башара Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы. Дело связано с беспорядками, произошедшими в городе Дараа в 2011 году, передает местное агентство SANA.

Фото: пресс-служба президента РФ Бывший президент Сирии Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

В марте 2011-го в Дараа начались столкновения сирийской армии и вооруженной оппозиции. Масштабные антиправительственные акции против Башара Асада переросли в гражданскую войну. Иск против экс-президента в суд подали семьи погибших.

В декабре 2024 года к власти в Сирии пришло новое правительство во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Башар Асад сбежал из страны и получил политическое убежище в России. 5 октября в Сирии назначены парламентские выборы.

