Лавров: Россия не планирует нападать на страны НАТО

Глава МИД Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что у России нет и никогда не было планов нападать на какую-либо из стран НАТО. При этом он добавил, что любая агрессия получит решительный отпор.

«На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории»,— сказал господин Лавров.

Как добавил министр, Североатлантический альянс «проникает в Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив». По его словам, НАТО угрожает не только России и Китаю, блок пытается «взять в военное кольцо уже всю Евразию».