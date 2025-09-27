Армия РФ заняла Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

Российские военнослужащие взяли населенные пункты Дерилово и Майское в Донецкой народной республике (ДНР), а также Степовое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дерилово перешло под контроль ВС России при наступательных действиях группировки войск «Запад». Майское взяла группировка войск «Юг», Степовое — «Восток».

Накануне российская армия заняла населенный пункт Юнаковка в Сумской области. 23 сентября — Переездное в ДНР.