ООН восстановила санкции против Ирана

ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Они вступили в силу в 00:00 по Гринвичу (3:00 мск). Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

Механизм восстановления санкций — «снэпбэк» — был запущен месяц назад Великобританией, Германией и Францией. Страны обвинили Иран в «упорном и существенном невыполнении своих обязательств» по принятому в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, который регулирует ядерную программу исламской республики.

Отсрочить введение санкций предлагали Россия и Китай, однако на этой неделе Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил «европейских коллег и США» в «курсе на эскалацию». Он заявил, что Иран выполнил все условия, выдвинутые европейскими странами и показал себя как «ответственный игрок, нацеленный на конструктивное решение этой ситуации».

Представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время рассмотрения российской и китайской резолюции заявила, что Иран не уважает глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Это, по ее словам, следует из более 60 докладов МАГАТЭ, подготовленных за последние шесть лет.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции призвали Иран и другие государства полностью соблюдать эти санкции.

К чему приведет возврат европейских санкций против Ирана — в материале «Ъ».