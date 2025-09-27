Минобороны предложило расширить список болезней, запрещающих службу по контракту

Минобороны планирует расширить количество болезней, с которыми нельзя заключить контракт для прохождения военной службы. В действующем списке таких заболеваний 26, их количество планируют увеличить до 35. Проект приказа опубликован на сайте нормативных правовых актов.

В Минобороны хотят не разрешать подписывать контракт людям, которые имеют болезни и последствия травм и ожогов век и глаз. Также приказ, если его примут, коснется людей с вестибулярными расстройствами, стойким понижением слуха, нездоровыми аортой, артерией и венами, лимфатическими сосудами. Кроме того, в ряды контрактников не хотят пускать людей с челюстно-лицевыми аномалиями — например, с болезнями челюстей с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций.

Минобороны также расширило пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей. Людям, страдающих от инородного тела в полости черепа или в головном мозге, тоже планируется отказывать в подписании контракта.