Франция и 11 стран объединились для спасения Палестины от финансового коллапса

Франция и союзники создали Чрезвычайную коалицию по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии. Основная цель объединения — сохранить способность национальной администрации управлять территориями, предоставлять гражданам жизненно важные услуги и поддерживать безопасность, указано в коммюнике МИД Франции.

В создании объединения поучаствовали Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.

Коалиция была создана в ответ на «острейший и беспрецедентный финансовый кризис», с которым столкнулась Палестинская национальная администрация и который может обернуться для нее крахом. Представители стран подчеркивают, что краткосрочной поддержки для Палестины недостаточно: необходим «системный, предсказуемый и согласованный подход с участием международных финансовых институтов, при строгом обеспечении прозрачности и подотчетности».

Вместе с созданием коалиции министры иностранных дел этих стран потребовали от Израиля приостановить любые меры, которые препятствуют работе палестинской администрации, ослабляют ее или могут привести к ее краху. Они заявили, что укрепление финансовой стабильности Палестины — это «инвестиция в мир, стабильность и безопасность для палестинцев, израильтян и всего региона».