Гуцул призвала на выборах в Молдавии выступить против «рабства внешнего управления»

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала жителей Молдавии прийти на выборы и голосовать против рабства через внешнее управление, милитаризации и бесконечных кредитов, обременяющих будущие поколения. Обращение политика было опубликовано в ее Telegram-канале и передано через адвокатов, поскольку госпожа Гуцул в настоящее время находится в СИЗО.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул

«Мы должны сказать твкрдое „НЕТ“: рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет»,— указано в заявлении. Госпожа Гуцул призвала граждан Молдавии проголосовать без страха, подчеркнув, что тайна голосования надежно защищена.

28 сентября в республике началось голосование на парламентских выборах, в которых принимают участие 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте предусмотрено 101 депутатское место.