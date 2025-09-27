МПК восстановил в правах Паралимпийский комитет России
Генссамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил президент российской организации Павел Рожков.
Решение приняли по итогам голосований, которые прошли на ассамблее в Сеуле. Сначала участники голосовали о полном отстранении ПКР: против этого выступили 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, 77 — против, восемь делегатов воздержались.
В 2022 году российские паралимпийцы были отстранены от участия в Играх из-за военных действий на Украине. Позже Международный комитет приостановил членство ПКР. В 2023 году комитет разрешил допустить российских спортсменов до участия в Паралимпийских летних играх в Париже, но в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе. Как говорил господин Рожков, среди претензий МПК к организации были нарушение олимпийского перемирия, а также нейтральная позиция в отношении к специальной военной операции.