Лавров назвал условия переговоров о гарантиях безопасности для Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины только при условии выполнения гарантий собственной безопасности.

«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины»,— сказал господин Лавров с трибуны Генассамблеи ООН.

Как указал министр, Москва остается открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта. Власти России, по его словам, «связывает определенные надежды» по мирному урегулированию с российско-американским диалогом. Он добавил, что в подходах нынешней администрации президента США Москва видит «не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».