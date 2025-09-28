Главные анонсы 29 сентября—5 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
29 сентября, понедельник
В Минске состоится заседание Совета глав правительств СНГ, там же — заседание межправительственного совета ЕАЭС.
В Вашингтоне, как ожидается, пройдут переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Во Франции откроется Парижская неделя женской моды.
30 сентября, вторник
Истекает срок ультиматума Израиля движению «Хамас» о заключении перемирия и освобождении всех заложников.
В Индонезии начнется первенство мира по самбо среди юниоров.
1 октября, среда
Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перейдет к России.
В России начнется осенний призыв на воинскую службу.
В московском театре «Современник» откроется 70-й сезон премьерой спектакля «Женитьба Бальзаминова».
В Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречи с главами МИДов Абхазии и Южной Осетии.
В Копенгагене состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС.
2 октября, четверг
В Московском театре кукол пройдет торжественный вечер, приуроченный к 95-летию театра.
Компания «Цифровые легенды» представит музыкальный альбом «Высоцкий. Высота» с отреставрированным с помощью искусственного интеллекта голосом Владимира Высоцкого.
3 октября, пятница
В Москве арбитражный суд рассмотрит иск АО «Роснано» о взыскании около 3,9 млрд руб. и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании.
В ЮАР пройдет саммит спикеров парламентов стран G20. Участвует делегация Совета федерации РФ.
В Люксембурге великий герцог Анри отречется от престола в пользу сына Гийома.
4 октября, суббота
В Барвихе (Московская область) состоится финал и объявление победительницы национального конкурса «Мисс Россия — 2025».
В Грузии пройдут выборы органов местного самоуправления.
5 октября, воскресенье
Состоится ежемесячная встреча восьми ведущих стран ОПЕК+.
В Армении пройдет голосование на выборах в органы местного самоуправления.
В Камеруне пройдут президентские выборы.