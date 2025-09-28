Главные анонсы 29 сентября—5 октября

29 сентября, понедельник

В Минске состоится заседание Совета глав правительств СНГ, там же — заседание межправительственного совета ЕАЭС.

В Вашингтоне, как ожидается, пройдут переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Во Франции откроется Парижская неделя женской моды.

30 сентября, вторник

Истекает срок ультиматума Израиля движению «Хамас» о заключении перемирия и освобождении всех заложников.

В Индонезии начнется первенство мира по самбо среди юниоров.

1 октября, среда

Председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перейдет к России.

В России начнется осенний призыв на воинскую службу.

В московском театре «Современник» откроется 70-й сезон премьерой спектакля «Женитьба Бальзаминова».

В Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречи с главами МИДов Абхазии и Южной Осетии.

В Копенгагене состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС.

2 октября, четверг

В Московском театре кукол пройдет торжественный вечер, приуроченный к 95-летию театра.

Компания «Цифровые легенды» представит музыкальный альбом «Высоцкий. Высота» с отреставрированным с помощью искусственного интеллекта голосом Владимира Высоцкого.

3 октября, пятница

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск АО «Роснано» о взыскании около 3,9 млрд руб. и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании.

В ЮАР пройдет саммит спикеров парламентов стран G20. Участвует делегация Совета федерации РФ.

В Люксембурге великий герцог Анри отречется от престола в пользу сына Гийома.

4 октября, суббота

В Барвихе (Московская область) состоится финал и объявление победительницы национального конкурса «Мисс Россия — 2025».

В Грузии пройдут выборы органов местного самоуправления.

5 октября, воскресенье

Состоится ежемесячная встреча восьми ведущих стран ОПЕК+.

В Армении пройдет голосование на выборах в органы местного самоуправления.

В Камеруне пройдут президентские выборы.