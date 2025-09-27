Умер пострадавший при теракте в «Крокусе» концертный продюсер Дмитрий Сараев
Умер концертный продюсер Дмитрий Сараев. Ему было 53 года. Господин Сараев получил пулевое ранение в спину во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Дмитрий Сараев
Фото: соцсети
Информацию о смерти продюсера подтвердили в Telegram-канале «Звездный городок». Адвокат пострадавших Игорь Трунов сообщил RT, что Дмитрий Сараев все это время проходил лечение после ранения, и, несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось критическим.
Во время нападения террористов на «Крокус» 22 марта 2024 года господин Сараев стоял в очереди на концерт группы «Пикник». Сначала он не почувствовал боли от удара в спину, но, вернувшись домой, обнаружил простреленные куртку и рюкзак. Из его спины достали пулю.
Дмитрий Сараев — основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Агентство организовало первые выступления групп Dream Theater, Sons of Apollo и Asia в России. Также господин Сараев брал интервью у Дианы Арбениной, фронтменов групп Depeche Mode и Scorpions.