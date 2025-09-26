Главные новости за 26 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар из-за падения фрагментов беспилотника.

Судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов, сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, подал заявление о прекращении своих полномочий. Рассмотреть обращение квалификационная коллегия судей Краснодарского края планирует 26 сентября.

В Краснодаре 1 октября состоится комплексная проверка систем оповещения населения.

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо опроверг обвинения в изнасиловании своей 19-летней помощницы, назвав их «заказным фейком».

«Росатом» приступил к созданию плавучих атомных электростанций для южных регионов страны.

Распространяемая в соцсетях информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре оказалась фейковой.

Краснодар переместился с седьмого на пятое место в рейтинге популярных туристических направлений после возобновления работы местного аэропорта в сентябре.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт работе индустриального парка «Феодосия», построенного за 1,2 млрд руб. из федерального бюджета, который создаст свыше 1,2 тыс. рабочих мест.

Компания «Русский терруар», подконтрольная бизнесмену, владельцу ФК «Краснодар» Сергею Галицкому, получила лицензию на розничную продажу алкоголя для своего первого винного бутика в столице.