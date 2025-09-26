Краснодар вошел в топ-5 турнаправлений после открытия аэропорта

Краснодар переместился с седьмого на пятое место в рейтинге популярных туристических направлений после возобновления работы местного аэропорта в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрата Мусина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«В целом спрос на Краснодар в сентябре высокий. Город занял пятое место по числу бронирований после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. После открытия аэропорта Краснодар переместился с седьмого места, обогнав Калининград и Нижний Новгород»,— рассказал Айрат Мусин.

По его словам, краснодарский аэропорт является одним из ключевых транспортных узлов на юге страны, и его открытие стимулировало туристический спрос на регион.

Согласно данным аналитиков сервиса, спрос на аренду жилья в городе увеличился на 10% после объявления о возобновлении работы аэропорта. Стоимость проживания осталась прежней — в среднем 3,3 тыс. руб. за сутки. При этом средняя продолжительность пребывания выросла на 10%. Туристы теперь останавливаются в Краснодаре на два дня — как с туристическими целями, так и для ночевки по пути в другие города.

По остальным направлениям Краснодарского края количество бронирований после открытия аэропорта не увеличилось из-за сезонного спада спроса.

Алина Зорина