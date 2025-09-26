В Краснодаре 1 октября пройдет проверка систем оповещения населения

В Краснодаре 1 октября состоится комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка начнется в 10:30. По городу будут включены сирены, а по радио и телевидению прозвучит сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Звук сирены будет предупреждать о проводимых учениях, и в этот момент горожанам рекомендуется не паниковать, оставаться на рабочих местах или дома, а также включить радио или телевизор для получения дополнительной информации.

Как сообщили в управлении гражданской защиты Краснодара, проверка является частью плановых учений по гражданской обороне. В рамках Всероссийских учений 1-2 октября в Краснодаре пройдет штабная тренировка, направленная на оценку готовности сил и средств для выполнения необходимых мероприятий.

Анна Гречко