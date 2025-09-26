Администрация Краснодара опровергла информацию об отмене празднования Дня города
Распространяемая в соцсетях информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре оказалась фейковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
В соцсетях распространяются публикации с фотографиями поддельного постановления и измененными изображениями, которые ранее размещались на официальных страницах городской администрации.
В мэрии заявили, что все запланированные мероприятия состоятся согласно программе. В краевом центре приняты необходимые меры безопасности для проведения праздника.
«Призываем жителей воздержаться от публикации и распространения непроверенной информации. Доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении.