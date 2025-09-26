В Крыму открыли индустриальный парк «Феодосия» за 1,2 млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт работе индустриального парка «Феодосия», построенного за 1,2 млрд руб. из федерального бюджета, который создаст свыше 1,2 тыс. рабочих мест. Объект уже привлек 11 потенциальных резидентов, рассказал в своем Telegram-канале глава республики.

Объект возведен в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», которая реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории парка планируется выпуск стройматериалов, товаров легкой промышленности, сельхозпродукции и развитие других отраслей.

Меморандумы о намерениях уже подписаны с 11 потенциальными резидентами из разных регионов России. До конца 2027 года действует льготная стоимость аренды земли — 1 руб. за один га в год. Сейчас с заинтересованными представителями бизнеса ведутся переговоры по реализации инвестиционных проектов.

«Уверен, что свой положительный эффект также даст режим ручного сопровождения каждого инвестора, устранение бюрократических барьеров, эффективная координация работы республиканских и муниципальных органов власти»,— заявил Сергей Аксенов.

Власти региона намерены продолжить усиление промышленного потенциала и привлечение капиталовложений. Опыт, полученный в Феодосии, планируется распространить на всю территорию республики.

Алина Зорина