Судья Прикубанского райсуда Краснодара Рустем Трахов подал заявление об отставке

Судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов, сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, подал заявление о прекращении своих полномочий. Рассмотреть обращение квалификационная коллегия судей Краснодарского края планирует 26 сентября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рустем Трахов являлся ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ, предъявленному его отцу и членам семьи. С 2006 по 2018 годы Аслан Трахов оформил на родственника 24 объекта недвижимости в Адыгее и Краснодаре, которые впоследствии перешли другим членам семьи. Надзорное ведомство требовало изъять активы в доход государства.

16 сентября Волжский горсуд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество семьи Траховых на сумму более 13 млрд руб. В их числе — доли в компаниях «ТК "Монорама Адыгея"» и «Лаки» стоимостью 5,5 млрд руб., 118 земельных участков площадью 26 га, более 80 зданий и помещений, включая жилые и коммерческие объекты в Краснодарском крае и Адыгее.

Дочь судьи Сусана Коблева (Трахова) купила 68 объектов кадастровой стоимостью более 520 млн руб.: квартиры, дома и участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них стоимостью 285 млн руб. продала, остальные использовала под салоны красоты, учредителем которых являлась.

Анна Гречко

