«Росатом» начинает создавать плавучие АЭС для южных регионов

«Росатом» приступил к созданию плавучих атомных электростанций для южных регионов страны. Об этом на форуме «Мировая атомная неделя» в Москве заявил заместитель генерального директора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов. По его словам, новые энергоблоки мощностью 100 МВт будут производиться в серийном формате, пишет РИА «Новости».

В России уже действует первая в мире плавучая АЭС в Чукотском автономном округе. Кроме того, корпорация строит аналогичные энергоблоки для энергоснабжения Баимского ГОКа и предлагает проекты зарубежным заказчикам.

Вячеслав Рыжков