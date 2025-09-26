На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар из-за падения фрагментов беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обломки БПЛА упали на одну из установок завода. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА. Также на территории Темрюкского района нашли обломки беспилотника.