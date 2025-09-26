Винодельня Сергея Галицкого откроет первый бутик в Москве

Компания «Русский терруар», подконтрольная бизнесмену, владельцу ФК «Краснодар» Сергею Галицкому, получила лицензию на розничную продажу алкоголя для своего первого винного бутика в столице. Об этом сообщается на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Магазин разместился в особняке «Кузнецкий пассаж» на ул. Кузнецкий Мост. На фасаде уже разместили вывеску.

По информации новостного портала Shopper’s, планы открытия винотеки подтвердил представитель Simple Group, эксклюзивного дистрибутора вин компании. Сам производитель комментировать ситуацию не стал.

По данным NF Group, помещение площадью 70–200 кв. м искали около двух лет, рассматривая локации исключительно в центре Москвы. Новый бутик рассчитан не только на торговлю, но и на проведение дегустаций.

В зависимости от результатов работы компания примет решение о развитии розничного проекта в других локациях столицы.

Анна Гречко