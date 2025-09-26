Главные новости за 26 сентября. Сочи

В Сочи за январь—август 2025 года было зарегистрировано 5,5 тыс. новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей против 5,4 тыс. годом ранее. Рост составил 2,6%.

Количество ранних бронирований жилья в Сочи на даты проведения форума Финополис выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость проживания за ночь составила: в гостиницах — 11,2 тыс. руб., в гостевых домах — 4,5 тыс. руб., в квартирах и апартаментах — 5,65 тыс. руб.

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан в Сочи по подозрению в получении взяток от предпринимателей. Экс-чиновника доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных мероприятий.

Суд обязал администрацию Сочи выплатить 83,9 млн руб. за экологический ущерб реке Аше, причиненный сбросом стоков из бесхозяйных канализационных сетей.

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов трижды прошел допинг-контроль РУСАДА с января по август 2025 года, став самым проверяемым футболистом среди российских игроков.

Полиция Адлерского района начала поиск владельца крупной собаки, которая напала на местную жительницу и ее питомца.

Около 40 отелей и санаториев Сочи предоставили скидки от 20 до 50% на проживание и лечение в бархатный сезон. Льготы распространяются также на семьи с детьми.

С 1 октября 2025 года в Сочи повысится стоимость проезда в общественном транспорте. На городских маршрутах она составит 48 руб., на пригородных — 4,47 руб. за пассажиро-километр.