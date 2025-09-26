Власти Сочи выплатят 83,9 млн рублей за сброс стоков в реку Аше

Суд обязал администрацию Сочи выплатить 83,9 млн руб. за экологический ущерб реке Аше, причиненный сбросом стоков из бесхозяйных канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Специалисты выявили поступление сточных вод в водоем, который впадает в Черное море, из канализационных сетей без владельца. Анализы показали превышение допустимых концентраций вредных веществ.

Поскольку сети оказались бесхозяйными, Росприроднадзор направил требование о компенсации ущерба администрации города. Муниципалитет отказался добровольно возмещать вред на сумму 83,9 млн рублей, что привело к судебному разбирательству.

Суд принял решение в пользу природоохранного ведомства и постановил взыскать с властей города полную сумму компенсации.

Река Аше течет по территории Лазаревского района Сочи и относится к притокам Черного моря.

В июле Росприроднадзор также инициировал дело против сочинского Водоканала из-за загрязнения реки Псахе, направив в арбитражный суд иск о возмещении экологического вреда на 593 млн руб.

Мария Удовик