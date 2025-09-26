В Сочи за восемь месяцев 2025 года регистрации бизнеса выросли на 2,6%

В Сочи за январь—август 2025 года было зарегистрировано 5,5 тыс. новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей против 5,4 тыс. годом ранее, рост составил 2,6%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По структуре отраслей, как уточнили специалисты, наиболее заметное снижение произошло в строительстве — 258 против 361, падение на 28,5%, и в туризме — 209 против 261 (–19,9%). Сфера услуг показала рост на 18,2%, с 110 до 130 регистраций, а в «прочих отраслях» прибавка составила 5,9% — с 4,6 тыс. до 4,9 тыс. В результате доля строительства в общем объеме регистраций сократилась с 6,7 до 4,7%, туризма — с 4,8 до 3,8%, тогда как услуги увеличили долю с 2 до 2,4%, а прочие направления — с 86,5 до 89,2%.

Динамика по месяцам фиксировала гораздо более низкие показатели, чем годом ранее. В январе зарегистрировано лишь 548 новых компаний против 2,5 тыс. в 2024 году, в феврале — 645 против 2,7 тыс., в марте — 629 против 2,8 тыс. Пик пришелся на май — 875 регистраций против 2,9 тыс. годом ранее. В летние месяцы сохранялось отставание: в июле — 721 против 2,9 тыс., в августе — 549 против 2,5 тыс.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Сочи действует 44,7 тыс. организаций, из них 7,3 тыс. работают менее года, доля «новичков» составила 16,4% против 16,7% годом ранее.

Для сравнения, в Краснодаре количество регистраций сократилось на 2% — до 12,7 тыс. против 12,9 тыс., при снижении строительства на 20,2% и сферы услуг на 4,9%. Туризм в городе, напротив, прибавил 5,5%. По краю в целом зафиксирован небольшой рост — +0,8%, до 41,7 тыс. регистраций, при падении строительства на 16,3% и туризма на 16,1% и увеличении услуг на 7,7%.

«Ъ-Сочи» писал, что за январь—август 2025 года количество регистраций в сфере услуг в Сочи увеличилось на 18,2%, составив 130 компаний по сравнению с 110 годом ранее. В то же время в Краснодаре наблюдается спад на 5,3%, с 246 до 233 регистраций.

Мария Удовик