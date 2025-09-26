Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана задержали по делу о взятках в Сочи

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан в Сочи по подозрению в получении взяток от предпринимателей. Об этом 26 сентября сообщил в своем Telegram-канале член Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его информации, экс-чиновника доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных мероприятий. В связи с арестом в городской администрации прошли обыски. Следственное управление СКР пока официально не прокомментировало ситуацию.

Ранее сообщалось, что господин Штокман победил во втором сезоне конкурса «Лидеры России» в 2019 году. Через год его назначили первым заместителем мэра Нижнего Новгорода, где он отвечал за экономику и предпринимательство.

В 2022 году чиновник добровольно отправился участвовать в СВО, сохранив при этом свой пост. В августе 2025 года господин Штокман подал заявление об увольнении из мэрии.

Мария Удовик