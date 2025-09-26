За год проживание в гостиницах Сочи перед финфорумом «Финополис» подорожало

Количество ранних бронирований жилья в Сочи на даты проведения форума Финополис выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

Анализ касается заказов, оформленных до 24 сентября — за две недели и более до начала мероприятия, которое пройдет 8-10 октября 2025 года. Почти треть участников форума приедет из Москвы.

Структура бронирований распределилась следующим образом: 74% заказов пришлось на гостиницы, 16% — на гостевые дома и 8% — на квартиры с апартаментами. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения без звезд (42% заказов), а также трех- и четырехзвездочные отели.

Средняя стоимость проживания за ночь составила: в гостиницах — 11,2 тыс. руб., в гостевых домах — 4,5 тыс. руб., в квартирах и апартаментах — 5,65 тыс. руб.

Для сравнения: в 2024 году отели на период форума бронировали в среднем за 10,6 тыс. руб. за ночь, гостевые дома — за 4,15 тыс. руб., квартиры — за 5,65 тыс. руб.

По данным сервиса за прошлый год, всего 35% от общего числа бронирований с датами заселения во время «Финополиса» оформлялись за две недели до мероприятия. Около трети заказов размещали в последующие недели перед форумом, остальные — непосредственно в дни его проведения.

«Ъ-Сочи» писал, что летний сезон 2025 года в Сочи оказался заметно слабее для арендодателей: средняя продолжительность бронирования жилья снизилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Владельцы объектов отмечают, что отдыхающие стали проводить на курорте меньше времени, что напрямую отразилось на доходах рынка аренды.

Мария Удовик