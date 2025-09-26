Бездомный алабай напал на женщину с собакой в Адлере

Полиция Адлерского района начала поиск владельца крупной собаки, которая напала на местную жительницу и ее питомца. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Отдел полиции Адлерского района УВД по городу зарегистрировал материал проверки по заявлению пострадавшей. Жительница района сообщила о том, что на нее и ее собаку напал алабай.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению хозяина агрессивного животного.

«Ъ-Сочи» писал, что мэрия курорта организует санаторную реабилитацию для школьника, пострадавшего от нападения безнадзорных собак. Врачам предстоит провести несколько операций для восстановления мальчика, а городские власти обеспечат ему поддержку и индивидуальную образовательную программу во время лечения.

Мария Удовик