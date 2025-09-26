Игрок «Сочи» стал рекордсменом по допинг-тестам РУСАДА

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов трижды прошел допинг-контроль РУСАДА с января по август 2025 года, став самым проверяемым футболистом среди российских игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы антидопингового агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

24-летний игрок выступает за сочинский клуб на протяжении двух лет.

По два раза проходили тестирование Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

За восемь месяцев РУСАДА протестировало 11 футболистов ЦСКА. По шесть игроков проверили в петербургском «Зените», тольяттинском «Акроне», махачкалинском «Динамо» и московском «Локомотиве». По пять спортсменов прошли контроль в «Ростове» и «Краснодаре».

По четыре проверки провели среди футболистов казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», московских «Спартака» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород», «Крыльев Советов» и «Балтики». Одного игрока протестировали в воронежском «Факеле».

Мария Удовик