Игрок «Сочи» стал рекордсменом по допинг-тестам РУСАДА
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов трижды прошел допинг-контроль РУСАДА с января по август 2025 года, став самым проверяемым футболистом среди российских игроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы антидопингового агентства.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
24-летний игрок выступает за сочинский клуб на протяжении двух лет.
По два раза проходили тестирование Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).
За восемь месяцев РУСАДА протестировало 11 футболистов ЦСКА. По шесть игроков проверили в петербургском «Зените», тольяттинском «Акроне», махачкалинском «Динамо» и московском «Локомотиве». По пять спортсменов прошли контроль в «Ростове» и «Краснодаре».
По четыре проверки провели среди футболистов казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», московских «Спартака» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород», «Крыльев Советов» и «Балтики». Одного игрока протестировали в воронежском «Факеле».